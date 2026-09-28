Русский теннис прирос китайским побережьем

В решающем матче AITO Hangzhou Open, турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом $1,04 млн, встретятся первая и вторая ракетки России — Даниил Медведев и Андрей Рублев. Это выяснилось после того, как в полуфиналах, которые состояли из двух партий, Рублев справился с французом Кирианом Жаке, а Медведев — со своим соотечественником Романом Сафиуллиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В девяти предыдущих встречах с Андреем Рублевым (справа) на официальных турнирах Даниил Медведев (слева) одержал семь побед

Фото: Nicolo Campo / LightRocket / Getty Images В девяти предыдущих встречах с Андреем Рублевым (справа) на официальных турнирах Даниил Медведев (слева) одержал семь побед

Фото: Nicolo Campo / LightRocket / Getty Images

Турнир в Ханчжоу вместе с аналогичным состязанием в Чэнду представляет собой первый этап месячного азиатского осеннего отрезка календаря АТР. Отрезок этот также включает в себя открытые чемпионаты Китая и Японии, которые имеют более высокую категорию 500 и пройдут с 30 сентября по 6 октября в Пекине и Токио соответственно, «мастерс» в Шанхае (7–18 октября), а также Открытый чемпионат Алматы (категория 250, 19–25 октября). Наиболее маститыми участниками AITO Hangzhou Open второй год подряд стали россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Правда, если в прошлый раз они выиграли лишь один матч на двоих, то сейчас оба дошли до финала, хотя без проблем не обошлось.

Они возникли в воскресных четвертьфиналах. Рублев на тай-брейке первой партии встречи с французом Юго Гастоном вел — 6:1, но уступил — 6:8, а во втором сете, выигрывая 4:0 и 5:2, смог добиться коренного перелома лишь на другом тай-брейке и в конце концов победил в трех партиях без малого за три часа. Медведеву во встрече с представителем Гонконга Коулменом Вонгом тоже понадобились три сета. Более уверенным в себе на их фоне выглядел еще один россиянин — Роман Сафиуллин, который в отличном стиле разобрался с китайцем Бу Юньчаокэтэ.

Четвертым полуфиналистом стал Кириан Жаке — 25-летний француз, который ранее никогда не стоял в первой сотне и лишь по итогам нынешнего турнира пробился в нее. Несмотря на свой невысокий рост (175 см), этот теннисист обладает хорошей подачей и умеет хорошо бить справа. Неудивительно, что в первой партии была упорнейшая борьба. В девятом гейме Жаке имел на подаче 15:40, но сумел отыграться и довел дело до тай-брейка, который, впрочем, провел крайне неудачно. А затем преимущество Рублева во всех компонентах стало подавляющим. В итоге — 7:6 (7:0), 6:1 в пользу россиянина, которому в данном случае хватило 1 часа 21 минуты. Рублев добился 400-й победы на уровне АТР и стал девятым действующим игроком, достигшим этой отметки. А лидирует в данном списке серб Новак Джокович с 1177 выигранными матчами.

Противостояние Даниила Медведева с Романом Сафиуллиным, которые, будучи хорошими знакомыми, на турнирах АТР ранее друг с другом ни разу не встречались, в целом получилось более напряженным. Там интрига присутствовала и в первой партии, в 12-м гейме которой Медведеву не без помощи двух двойных ошибок соперника удалось сделать решающий брейк, и во втором сете. Там Сафиуллин повел — 2:0, но Медведев тут же отыгрался, а в десятом гейме все было кончено. Несколько неточностей Сафиуллина предопределили результат — 7:5, 6:4.

Таким образом, в Ханчжоу, расположенном на реке Цяньтан неподалеку от побережья Восточно-Китайского моря, будет разыгран седьмой в истории АТР и первый за три с лишним года российский финал.

В предыдущем, состоявшемся в Дубае в марте 2023 года и аналогичном нынешнему по составу участников, Медведев обыграл Рублева со счетом 6:2, 6:2. На данный момент по уровню тенниса Медведев снова выглядит предпочтительнее, однако по большому счету неудивительным будет любой исход. По итогам AITO Hangzhou Open Медведев, замыкающий топ-8 классификации по очкам, набранным с начала сезона, укрепит свое положение в борьбе за попадание в Турин на Nitto ATP Finals. Рублев же, который на данный момент не претендует на выступление в этом состязании, вернется в данном рейтинге в двадцатку сильнейших, а в случае победы в финале будет 18-м.

Евгений Федяков