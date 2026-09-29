Дело о взятке бывшего зампреда курского суда рассмотрят в Орле

Первый кассационный суд удовлетворил ходатайство бывшего зампреда Ленинского райсуда Курска Ольги Петровой о смене подсудности для рассмотрения ее уголовного дела о взятке. Как рассказали «Ъ» в пресс-службе суда, материалы направят в Орловский областной суд.

Госпожу Петрову обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Уголовное дело в ее отношении возбудил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в апреле. По версии следствия, весной прошлого года на тот момент зампред Ленинского райсуда могла получить 3 млн руб. за назначение обвиняемой в покушении на мошенничество женщине наказания, не связанного с лишением свободы. Госпожа Петрова не признает вину.

Вместе с экс-зампредом Ленинского райсуда Курска на скамье подсудимых окажутся Роман Бугай, Дмитрий Токарев и Ольга Минакова, которая ранее была замруководителя фонда капремонта. Им вменяется посредничество при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Сергей Толмачев, Воронеж