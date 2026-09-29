В Севастополе вернули графики отключения света

Севастополь перевели на новую схему подачи электроэнергии — по графику «два через шесть часов». Об этом сообщили в правительстве города. По словам чиновников, потребителей разделили на четыре очереди.

«Это нужно для более равномерного распределения доступной мощности. Работает он так: каждые два часа электроснабжение будет поочередно восстанавливаться у одной из четырех очередей»,— уточняют местные власти. Ожидается, что ограничения продлятся до стабилизации энергосистемы региона. Конкретные даты пока не названы.

Список актуальных адресов, попадающих под отключения света, жители города могут посмотреть в канале « Севастопольэнерго ».

Регулярные перебои с электроснабжением начались в Севастополе и остальной части Крыма весной из-за ударов вооруженных сил Украины по энергетической инфраструктуре полуострова. После атаки дронов 24 июня в городе на непродолжительное время наступил полный блэкаут.

Александр Дремлюгин, Симферополь