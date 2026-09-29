В Севастополе вернули графики отключения света
Севастополь перевели на новую схему подачи электроэнергии — по графику «два через шесть часов». Об этом сообщили в правительстве города. По словам чиновников, потребителей разделили на четыре очереди.
«Это нужно для более равномерного распределения доступной мощности. Работает он так: каждые два часа электроснабжение будет поочередно восстанавливаться у одной из четырех очередей»,— уточняют местные власти. Ожидается, что ограничения продлятся до стабилизации энергосистемы региона. Конкретные даты пока не названы.
Список актуальных адресов, попадающих под отключения света, жители города могут посмотреть в канале «Севастопольэнерго».
Регулярные перебои с электроснабжением начались в Севастополе и остальной части Крыма весной из-за ударов вооруженных сил Украины по энергетической инфраструктуре полуострова. После атаки дронов 24 июня в городе на непродолжительное время наступил полный блэкаут.
Возвращение графиков связано не только с состоянием городских сетей: 21 и 25 июня 2026 года ограничения в Севастополе объясняли перегрузкой линий за пределами региона. По команде диспетчера Черноморского РДУ подачу электроэнергии ограничивали, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме, то есть график служит способом принудительно снизить нагрузку при нехватке пропускной способности и мощности.
К 27 июля 2026 года дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохранялся, а после новых атак оставались обесточенными населенные пункты на юге полуострова. Восстановление шло неравномерно: 24 июня свет вернули в Инкермане, на Северной стороне и в нескольких населенных пунктах, тогда как для Ленинского и Гагаринского районов срок восстановления оценивали не ранее вечера. Поэтому отмена ограничений привязана к стабилизации энергосистемы и ходу восстановительных работ, а не к заранее установленной дате.