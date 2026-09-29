Условный срок дали водителю, по вине которого на Байкале погибла туристка из КНР

К четырем годам условно Ольхонский райсуд Иркутской области приговорил водителя «буханки», по вине которого на Байкале погибла туристка из Китая. Он признал свою вину.

Как рассказали в прокуратуре региона, 42-летний обвиняемый незаконно оказывал туристические услуги. 28 января 2026 года он организовал перевозку на своем уазике группы из 10 туристов по льду Байкала, имеющему трещины. При этом он не имел водительских прав и проигнорировал знаки, запрещающие выезд на лед вне официальной переправы.

Инцидент случился вблизи острова Ольхон. Водитель наехал на расщелину. Машина опрокинулась. 75-летняя туристка погибла на месте, другие пассажиры получили травмы.

Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг). По информации ведомства, водителя «буханки» задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Илья Николаев