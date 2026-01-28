Туристка погибла в перевернувшемся на льду Байкала уазике

При опрокидывании уазика-«буханки» на льду Байкала погибла 75-летняя туристка. Иркутское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело об оказании некачественных услуг, повлекших смерть человека (ст. 238 УК РФ).

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Инцидент произошел у острова Ольхон. По материалам следствия, водитель уазика, перевозивший группу из десяти туристов, наехал на расщелину во льду, в результате чего автомобиль опрокинулся. 75-летняя туристка получила травмы, несовместимые с жизнью. Прокуратура региона поставила на контроль ход расследования, рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, погибшая была гражданкой КНР.

Илья Николаев