Людмила Нарусова может покинуть Совет федерации в сентябре

Сенатор от Тувы Людмила Нарусова может покинуть Совет Федерации уже в сентябре. Глава региона Владислав Ховалыг не намерен продлевать ее мандат на случай переизбрания, рассказали «Ъ» два источника в верхней палате.

По словам одного из собеседников, господин Ховалыг заручился поддержкой Владимира Путина 22 мая — президент тогда одобрил его выдвижение на второй срок. В связи с этим глава региона хочет пролоббировать своего человека на место в Совфеде. Источник «Ъ» подчеркнул, что искать Людмиле Нарусовой место в другом регионе не планируется.

Госпожа Нарусова заявила «Ъ», что не знает о таких планах. «Ъ» направил Владиславу Ховалыгу соответствующий запрос.

Людмила Нарусова — вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Впервые попала в парламент в 1995 году по списку движения «Наш дом — Россия» от Санкт-Петербурга. В 1999-м баллотировалась уже по округу в родной Брянской области, но проиграла коммунисту Василию Шандыбину. На выборах президента 2000 года госпожа Нарусова была доверенным лицом Владимира Путина.

Подробнее — в материале «Ъ» «От Тувы мандат не ищут».