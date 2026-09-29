Мишустин: в России за полгода открыли почти 37 тысяч новых IT-компаний

В первой половине 2026 года в России было открыто почти 37 тыс. новых IT-компаний, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он озвучил эти данные в видеообращении к участникам второго Московского саммита по технологическому предпринимательству и открытым инновациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По словам премьера, принимаемые властями меры для поддержки IT-компаний «дают хорошие результаты». «У вас общая задача — найти технологиям прикладное применение и внедрить продукты, которые усилят экономики наших стран»,— отметил господин Мишустин (цитата по «РИА Новости»).

В августе премьер-министр рекомендовал регионам расширить налоговые льготы по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний. Власти стараются стимулировать спрос промышленных компаний на отечественные IT-решения. Михаил Мишустин говорил, что важнейшие управленческие и производственные процессы уже практически полностью обеспечены отечественным ПО — например, в электроэнергетике, нефтегазовой и нефтехимической отраслях, недропользовании.

Подробности — в материале «Ъ» «Господдержку программируют на спрос».