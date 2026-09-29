Мишустин: в России за полгода открыли почти 37 тысяч новых IT-компаний
В первой половине 2026 года в России было открыто почти 37 тыс. новых IT-компаний, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он озвучил эти данные в видеообращении к участникам второго Московского саммита по технологическому предпринимательству и открытым инновациям.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
По словам премьера, принимаемые властями меры для поддержки IT-компаний «дают хорошие результаты». «У вас общая задача — найти технологиям прикладное применение и внедрить продукты, которые усилят экономики наших стран»,— отметил господин Мишустин (цитата по «РИА Новости»).
В августе премьер-министр рекомендовал регионам расширить налоговые льготы по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний. Власти стараются стимулировать спрос промышленных компаний на отечественные IT-решения. Михаил Мишустин говорил, что важнейшие управленческие и производственные процессы уже практически полностью обеспечены отечественным ПО — например, в электроэнергетике, нефтегазовой и нефтехимической отраслях, недропользовании.
Подробности — в материале «Ъ» «Господдержку программируют на спрос».
Смысл господдержки смещается от простой помощи разработчикам к отбору решений, которые можно тиражировать и массово внедрять. Приоритет отдается проектам в области искусственного интеллекта и программному обеспечению с открытым исходным кодом, а переход на отечественный индустриальный софт должен ускорить внедрение разработок в наукоемких секторах.
Спрос формируют отраслевые центры компетенций, где заказчики и разработчики совместно ищут замену зарубежному ПО. С 2025 года бизнес может учитывать расходы на такое импортозамещение с двойным коэффициентом, что позволяет сократить базу налога на прибыль. Кроме того, предлагалось проработать механизм налогового стимулирования для компенсации части затрат компаний, самостоятельно создающих тиражируемые IT-решения при успешном их внедрении у себя.
Ограничение этой модели связано с качеством продуктов: если отечественный софт не решает практические задачи и не обладает достаточной функциональностью, издержки бизнеса даже при господдержке могут не окупиться.