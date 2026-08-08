Мишустин рекомендовал регионам расширить налоговые льготы по УСН для IT-компаний

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил регионам расширить применение налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения (УСН) для IT-компаний. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Руководителям субъектов Федерации рекомендовано установить пониженные налоговые ставки для организаций сферы информационных технологий — не более 3% при налогообложении доходов и до 8% при применении схемы «доходы минус расходы». Срок исполнения этого поручения — 1 декабря 2026 года.

Кроме того, правительство намерено повысить грантовое софинансирование особо значимых проектов, связанных с разработкой и внедрением отечественных цифровых решений, до 80% стоимости за счет федерального бюджета. Ранее этот показатель не превышал 50%. Минцифры, Минфин и Российский фонд развития информационных технологий должны представить соответствующие предложения до 20 декабря.

Также ведомствам поручено подготовить до 1 сентября сводный доклад о текущем состоянии реализации таких проектов и планах по масштабированию лучших практик до 2030 и 2036 годов. Это позволит системно поддерживать переход на российское программное обеспечение и цифровые продукты в промышленности.