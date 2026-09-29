Российские инвесторы получили первые ответы OFAC по разблокировке активов в Euroclear

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) вынесло первые решения по разблокировке активов российских инвесторов. По данным РБК, пока все полученные решения были отрицательными. OFAC мотивирует это возможной связью заявителей с организациями, попавшими под санкции против Ирана.

Юрист сервиса Razmorozka.com Ольга Плеханова заявила РБК, что ее фирма получила 10 отказов от американского регулятора. Все они датированы 25 сентября. В одном из полученных ответов указано, что в обращении заявителя фигурируют организация либо организации, подпавшие под санкции в рамках операции «Экономический изгой» (пакет мер, направленных против Ирана и тех, кто его поддерживает). 14 сентября США также ввели дополнительные санкции против ВТБ из-за связи с Ираном. В связи с этим юристы допускали, что основанием для отказа могло послужить наличие ВТБ в цепочке хранения заблокированных активов, но в ответе OFAC об этом явно не сказано.

«ВТБ часто встречается в старых депозитарных цепочках. У кого-то активы действительно до сих пор находятся в ВТБ, но у многих банк был лишь историческим звеном: бумаги давно переведены в другие банки, а ВТБ остался только в описании того, где они когда-то хранились»,— пояснила госпожа Плеханова.

В 2022 году активы российских инвесторов были заблокированы в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Объем замороженных средств оценивался в 6 трлн руб. Бельгийский Euroclear пояснял, что для разблокировки бумаг, имеющих связь с юрисдикцией США, в дополнение к лицензии регулятора Бельгии нужна еще и лицензия OFAC. В 2025 году американский регулятор стал активнее рассматривать заявки россиян на разблокировку активов.