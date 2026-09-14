США ввели дополнительные санкции против ВТБ из-за связи с Ираном

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о включении банка ВТБ в перечень компаний, связанных с Ираном, по обвинению в обходе введенных против Тегерана санкций. Об этом сообщили на сайте организации. Оснований для такого решения в OFAC не привели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

ВТБ находится под секторальными санкциями (SSI, Sectoral Sanctions Identifications) США с июля 2014 года. Тогда компанию не изолировали от американской финансовой системы, было ограничено лишь предоставление финансирования компаниями США. В феврале 2022 года ВТБ добавили в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), то есть в отношении банка были введены блокирующие санкции. Это означает блокировку всех активов, запрет на долларовые транзакции и любые действия с американскими контрагентами.