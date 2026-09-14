США ввели дополнительные санкции против ВТБ из-за связи с Ираном
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о включении банка ВТБ в перечень компаний, связанных с Ираном, по обвинению в обходе введенных против Тегерана санкций. Об этом сообщили на сайте организации. Оснований для такого решения в OFAC не привели.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
ВТБ находится под секторальными санкциями (SSI, Sectoral Sanctions Identifications) США с июля 2014 года. Тогда компанию не изолировали от американской финансовой системы, было ограничено лишь предоставление финансирования компаниями США. В феврале 2022 года ВТБ добавили в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), то есть в отношении банка были введены блокирующие санкции. Это означает блокировку всех активов, запрет на долларовые транзакции и любые действия с американскими контрагентами.
Для ВТБ иранская маркировка OFAC означает применение к операциям банка логики пресечения обхода санкций: американский регулятор оценивает не только юридическую форму передачи активов или оформления сделки, но и то, у кого фактически сохраняются контроль, выгода или экономический интерес. Поэтому формальная смена владельца или посредника сама по себе не устраняет санкционные ограничения.
Практический риск связан не столько с повторением уже действующих ограничений, сколько с расширением круга операций и участников, которые OFAC может рассматривать как содействующие обходу. Ведомство указывает, что за такие сделки их участники могут попасть в санкционные списки, а операции с заблокированным имуществом без разрешения OFAC несут серьезные санкционные риски. Иранские меры OFAC также направлены против организаций и судов, помогающих Тегерану получать доходы от экспорта нефти или приобретать ядерные и ракетные технологии.