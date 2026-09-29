Замглавы Минфина призвал страховать жилье на территориях с рисками ЧС
Нужно страховать строительство жилья на территориях с рисками природных чрезвычайных ситуаций, считает замглавы Минфина Иван Чебесков. По его словам, страховка поможет в том числе снизить бюджетную нагрузку, а граждане начнут осознанно подходить к строительству.
Замминистра отметил, что природные ЧС «происходят в том или ином регионе ежегодно». «Мы давно хотим использовать механизм страхования, чтобы, во-первых, снизить бюджетную нагрузку, а во-вторых, создать стимулы для граждан осознанно подходить к строительству дома»,— сказал господин Чебесков в интервью «РИА Новости».
В Минфине напомнили, что в 2019 году был принят закон о добровольном страховании жилья, но этот «механизм так и не заработал». По мнению Ивана Чебескова, граждане, планирующие вести строительство на подверженных рискам территориях, «должны понимать, что, покупая страховку, этими рисками надо управлять».
В августе глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев заявлял, что банки стали требовать включения в ипотечное страхование риска ударов беспилотников. Такая страховка становится значительно дороже, однако без полиса с расширенным покрытием ставка может вырасти примерно на 2 п. п., писал «Ъ». Участники страхового рынка зафиксировали рост спроса бизнеса на страхование рисков, связанных с военными действиями и атаками БПЛА.
Подробности — в материале «Ъ» «Воздушное покрытие».
Добровольное страхование жилья не заработало не из-за отсутствия федеральной нормы, а из-за конструкции ее исполнения: разработку программ передали регионам, однако ни одна такая программа не была утверждена. К марту 2024 года практическому запуску также мешали отсутствие в полисах наиболее востребованных рисков — пожара и залива — и ожидание граждан, что ущерб от чрезвычайных ситуаций возместит государство.
Экономический смысл подхода заключается в замене разовых и непредсказуемых бюджетных выплат страховым распределением риска между большим числом участников. В региональных моделях доля бюджета в возмещении ущерба могла составлять от 5% до 70%, а страховщиков — от 30% до 95%, поэтому конкретная конструкция определяет, какую часть последствий берет на себя государство.
Ограничение для страховщиков возникает там, где природный риск сосредоточен на небольшой территории: в зонах постоянных подтоплений выплаты могут происходить регулярно, что делает такие объекты непривлекательными для страхования. Распространение программы на территории с разной степенью риска позволяло бы компаниям рассчитывать экономику не только на наиболее уязвимых объектах.