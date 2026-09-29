Компанию-банкрота в Екатеринбурге обязали выплатить зарплаты на 14 млн рублей

В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по зарплате перед сотрудниками предприятия-банкрота «Салюс». Общая сумма выплат составила более 14 млн руб., сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Прокуратура Октябрьского района выявила, что компания не выплачивала заработную плату 53 работникам с января 2025 года по июль 2026 года. Размер долга превысил 10,3 млн руб., при этом компенсации за задержку также не начислялись. Прокуратура направила директору предприятия представление, а конкурсному управляющему объявила предостережение.

После рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность была полностью погашена. Дополнительно работникам перечислили компенсацию за несвоевременную выплату на сумму свыше 3,7 млн руб.

Ирина Пичурина