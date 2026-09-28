Девять жилых домов повреждены из-за пожара на заводе пиротехники под Ярославлем
При пожаре на заводе по производству пиротехники в Ярославской области повреждения получили девять жилых многоквартирных домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«В основном это нарушение остекления, у одного дома повреждена кровля», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что дома стоят поблизости от предприятия. Как пишет ТАСС, повреждения получили кирпичные двухэтажные здания на один или два подъезда.
Пожар на производстве в селе Кубринск под Ярославлем начался днем 28 сентября. Огонь охватил два здания. По информации «Ъ-Ярославль», там находились помещения компании ООO «Салют-Юг». Всего, по данным МЧС, на предприятии находились 15 человек. 13 человек погибли. После начала пожара Кубринск остался без света, пишет ТАСС. Возможной причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности, считают в оперативных службах.
При гибели двух и более человек на опасном производственном объекте расследование может перейти в уголовно-правовую плоскость: дело возбуждают по статье о нарушении требований промышленной безопасности, если оно повлекло смерть по неосторожности. В данном случае Следственный комитет возбудил дело по этой статье, но сама квалификация еще не устанавливает, что причиной пожара действительно стало нарушение техники безопасности.
Следствию предстоит восстановить обстоятельства происшествия, допросить очевидцев, пострадавших и сотрудников предприятия, а также изучить документы. Проверка документов должна показать, соблюдались ли требования техники безопасности и охраны труда; только после этого можно оценивать обоснованность версии о нарушениях.