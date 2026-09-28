Девять жилых домов повреждены из-за пожара на заводе пиротехники под Ярославлем

При пожаре на заводе по производству пиротехники в Ярославской области повреждения получили девять жилых многоквартирных домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В основном это нарушение остекления, у одного дома повреждена кровля», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что дома стоят поблизости от предприятия. Как пишет ТАСС, повреждения получили кирпичные двухэтажные здания на один или два подъезда.

Пожар на производстве в селе Кубринск под Ярославлем начался днем 28 сентября. Огонь охватил два здания. По информации «Ъ-Ярославль», там находились помещения компании ООO «Салют-Юг». Всего, по данным МЧС, на предприятии находились 15 человек. 13 человек погибли. После начала пожара Кубринск остался без света, пишет ТАСС. Возможной причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности, считают в оперативных службах.