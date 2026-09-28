Путин подписал указ о праздновании 100-летия образования ЯНАО в 2030 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2030 году 100-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 100-летия образования Ямало-Ненецкого автономного округа»,— говорится в документе.

Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении юбилея округа.

«Подписание президентом указа о праздновании столетия Ямала — это признание особых заслуг нашего региона перед всей страной и мощный импульс для развития округа. Столетие — это масштабный рубеж, к которому мы должны прийти с качественно новым уровнем жизни в каждом городе и поселке. Наша задача — чтобы за подготовкой к празднику стояли реальные изменения: новые соцобъекты, современные дороги и комфортная городская среда, которые будут служить ямальцам многие десятилетия»,— отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Полина Бабинцева