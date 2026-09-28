Время сбрасывать камни

В ответ на затяжной спад на мировом алмазно-бриллиантовом рынке АЛРОСА, обеспечивающая треть мировых поставок, сократила добычу в первом полугодии почти на 1%. Это должно способствовать стабилизации цен на некоторые виды алмазов. Но для заметного изменения ситуации на рынке, считают аналитики, должна состояться продажа основного конкурента АЛРОСА — De Beers.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

АЛРОСА, на которую приходится треть производства алмазов в мире, сократила добычу в январе—июне на 0,8% год к году, до 11,8 млн каратов, говорится в отчетности компании. Там отмечается, что снижение объемов отработки руды компенсировалось ростом среднего содержания алмазов благодаря изменению структуры отработки месторождений. Результаты соответствуют глобальным тенденциям алмазно-бриллиантового сектора, сказано в отчете.

В компании сообщили “Ъ”, что приняли решение об оптимизации добычи в начале года и эффект проявляется постепенно.

По итогам первой половины 2026 года, как ранее сообщала компания, выручка АЛРОСА сократилась на 33% год к году, до 91,7 млрд руб., EBITDA — на 61%, до 14,3 млрд руб., чистый убыток составил 9,5 млрд руб. Главной причиной падения доходов стало снижение мировых цен на алмазы, усугубленное укреплением рубля (см. “Ъ” от 28 августа).

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Старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в «Эйлер» Никанор Халин говорит, что текущее сокращение добычи полностью согласуется с риторикой самой компании и выглядит логично в условиях затяжного спада на рынке. Мария Болдырева, младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА», замечает, что после периода избыточности запасов производителям приходится более внимательно соотносить объем добычи с реальным конечным спросом и ценой. По ее словам, сокращение производства крупнейшими игроками, такими как АЛРОСА, позволяет рассчитывать на постепенное уменьшение накопленных запасов, что может повлечь некоторую стабилизацию цен на алмазы, прежде всего в более крупных и качественных категориях. Но, добавляет эксперт, дополнительным грузом на объем производства будет давить сохраняющаяся неопределенность потребительского спроса.

В АЛРОСА рассчитывают, что рынок постепенно вернется к устойчивому балансу спроса и предложения с последующим уходом в дефицитное состояние.

По данным Rapaport, с начала года бриллианты весом 0,3 карата подорожали почти на 16%. Положительная динамика наблюдается и в более крупных размерных категориях, а крупные бриллианты инвестиционного качества уже перешли в разряд дефицитных, продолжают в компании. В АЛРОСА добавляют, что сдерживать восстановление рынка могут оставшиеся запасы в огранке и подорожание золота, что увеличивает стоимость ювелирных изделий. Сохраняется и неопределенность, связанная с внешними событиями, но, говорят в компании, фундаментальные предпосылки для отрасли выглядят благоприятно.

Никанор Халин полагает, что ожидать восстановления цен на алмазы в текущем году не стоит из-за навеса предложения, вызванного нарушением дисциплины производителей. По его мнению, разворота рынка не будет до тех пор, пока De Beers не станет независимой компанией, что может произойти не ранее середины 2027 года — начала 2028 года. Сейчас, напоминает аналитик, Anglo American планирует продажу или отделение компании, и CEO Anglo American Дункан Ванблад заявлял, что антимонопольные проверки этой сделки займут до 18 месяцев. Таким образом, продолжает господин Халин, даже при сокращении производства (в том числе из-за приостановки рудников небольших игроков) алмазно-бриллиантовый рынок в этом году, вероятно, останется под давлением избыточного предложения со стороны крупных компаний.

В августе индекс цен на алмазы (IDEX Diamond Index) снизился до 82 пунктов, что стало новым историческим минимумом. К 28 сентября IDEX Diamond Index достиг 82,3 пункта. В Kept поясняли, что снижение цен в первую очередь затрагивает камни небольшого размера, а стоимость алмазов в 1,5–2 карата поддерживают сообщения об охлаждении интереса потребителей к искусственным бриллиантам, спрос в США и увеличение поставок из Индии (см. “Ъ” от 15 сентября).

Полина Трифонова