Драгоценный камнепад

Снижение стоимости алмазов массового сегмента из-за накопленных запасов в гранильном секторе и конкуренции с искусственными камнями привело к падению отраслевого ценового индекса в августе до минимума. В компаниях видят признаки нормализации запасов, но ожидают восстановления рынка не ранее чем через два-три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Индекс цен на алмазы (IDEX Diamond Index) в августе 2026 года снизился до 82 пунктов, что стало новым историческим минимумом, говорится в обзоре Kept. Как отмечают аналитики, этому предшествовал относительно продолжительный период стабилизации индекса в диапазоне 84–85 пунктов. К 10 сентября IDEX Diamond Index превысил 82,5 пункта, но 14 сентября снизился до 82,2 пункта.

Руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отраслей Наталья Величко говорит, что снижение цен сейчас в первую очередь затрагивает камни небольшого размера. По ее словам, цены на алмазы 1,5–2 карата и выше сохраняют устойчивость на фоне сообщений об охлаждении интереса потребителей к искусственным бриллиантам, благодаря спросу в США и ситуации с поставками из Индии.

«После того как в июле этого года США сохранили импортный тариф на индийские товары на уровне 10% (ниже ожидавшихся рынком 12,5%), аналитики начали отмечать рост поставок бриллиантов из Индии в США размеров, преимущественно интересных для потребителей среднего и высокого ценового сегмента»,— говорит госпожа Величко. В этих условиях, продолжает она, крупные камни, особенно от двух карат, уже демонстрируют положительную ценовую динамику. На восстановление спроса и укрепление стоимости бриллиантов также влияет рост потребления в Индии, которая по объему спроса (12% от мирового) обогнала Китай и вышла на второе место после США. Наиболее сильный спрос в секторе наблюдается в сегменте крупных камней, подтверждает руководитель дирекции инвестиционного анализа Альфа-банка Борис Красноженов.

В АЛРОСА, которая обеспечивает около трети мировой добычи алмазов, говорят, что на цены оказывали сильное давление накопленные запасы в гранильном секторе, но сегодня в компании исходят из данных индийской статистики и видят признаки завершающегося дестокинга.

Как отмечают в Kept, в осенний период эксперты ожидают укрепления цен на алмазы в свете предстоящей череды праздников в крупнейших экономиках мира. Борис Красноженов говорит, что спрос во втором полугодии сезонно выше. «Во втором полугодии цепочки поставок наполняются, исходя из ожиданий по спросу на ювелирные украшения в сезоне праздничных распродаж (Рождество, Новый год, китайский Новый год и День святого Валентина)»,— поясняет он. По словам аналитика, 2026 год может стать поворотным годом для отрасли, так как основной фактор снижения цен — высокие запасы в гранильном секторе Индии — уже во многом отыгран.

В АЛРОСА важным фактором называют устойчивый конечный спрос на ювелирные изделия. Крупнейший ритейл ювелирных изделий в США Signet Jewelers на прошлой неделе отчитался о росте продаж пятый квартал подряд на 2,2% год к году, отмечая рост среднего чека, говорят в компании. Дальнейший рост алмазно-бриллиантового рынка, по оценкам АЛРОСА, будет связан с увеличением потребления товаров класса люкс, в который входят и ювелирные изделия, а также с развивающимися странами.

Но глобальное восстановление отрасли займет два-три года, добавляют в АЛРОСА.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Мария Болдырева говорит, что дальнейшее снижение цен более вероятно в массовом сегменте, где рынок наиболее чувствителен к избытку предложения и конкуренции с лабораторно выращенными камнями. Как отмечают в БКС, экспорт синтетических камней на Шанхайской алмазной бирже вырос за январь—июнь 2026 года на 65,3% в годовом выражении, до 210 млн карат, что превышает весь мировой объем производства натуральных алмазов за 2025 год — 99 млн карат. «Основным преимуществом искусственных камней остаются их низкие себестоимость и цена и более стабильное качество»,— считают аналитики.

В АЛРОСА указывают, что дальнейшее снижение предложения алмазов в мире будет балансироваться ростом цен на алмазное сырье. По данным Альфа-банка, добыча алмазов ювелирного качества в 2026 году ожидается на уровне 90–95 млн карат по сравнению с 98 млн карат в 2025-м и 159 млн карат в 2004 году.

Полина Трифонова