Юникредит банк сменил бэк-офис в Воронеже

С 28 сентября филиал Юникредит банка в Воронеже сменил адрес для приема корреспонденции на улицу Пушкинскую, 1. Соответствующее письмо банк разослал своим клиентам, его копия есть в распоряжении «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Юникредит банке напомнили, что обслуживание граждан и компаний в филиале осуществляется дистанционно. Банковские услуги предоставляются воронежцам с помощью мобильного приложения.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», банк перешел на дистанционное обслуживание в начале мая. Тогда Юникредит-банк призвал воронежских клиентов пользоваться банкоматами и кассами банков-партнеров, а также мобильным приложением.

Перед этим банк выставил на продажу помещение площадью 940 кв. м в Воронеже на Комиссаржевской, 13. Ранее там располагался офис местного филиала банка. Цена лота составила 130 млн руб.

В середине апреля «Ъ» сообщал, что итальянская группа Unicredit отказалась от планов продать Юникредит-банк и рассматривает вариант полного сворачивания бизнеса и сдачи лицензии.

Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Егор Якимов