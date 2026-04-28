Юникредит Банк продает помещение в центре Воронежа

Выставлено на продажу помещение площадью 940 кв. м в Воронеже по адресу: улица Комиссаржевской, 13. Цена лота составляет 130 млн руб. Соответствующая информация появилась на сайте «Авито». Помещение принадлежит московскому АО «Юникредит Банк». В разговоре с журналистом «Ъ-Черноземье» представитель агентства-продавца подтвердил, что лот реализует именно собственник. Получить оперативный комментарий от «Юникредит Банка» не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Oбщaя плoщaдь встpoеннoго пoмeщeния составляет 940,1 кв. м. Конструктив: железобетонные перекрытия. Отдельно отмечается, что здание не является памятником архитектуры

Ранее «Ъ-Черноземье» писал, что госкорпорация ДОМ.РФ 29 мая проведет конкурс по реализации объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Жилой дом К.И. Путинцевой» первой половины XIX века в Центральном районе Воронежа. Начальная цена лота составит 7,6 млн руб.

Денис Данилов