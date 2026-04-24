На «Красном Сормове» запустили производство винторулевых колонок

Производство винторулевых колонок (ВРК) мощностью 1200 кВт под маркой «ОСК.Винтех» запустили в новом цехе на заводе «Красное Сормово» (Нижний Новгород, входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Первую ВРК торжественно привели в действие на испытательном стенде, сообщили в пресс-службе предприятия.

Новая площадка рассчитана на выпуск до 50 ВРК в год для судов проекта RSD59 и судов на базе Платформы №1 (разработанная ОСК унифицированная платформа для судов типа «река-море»).

Этот проект закрывает потребность корпорации в сегменте ВРК мощностью до 1200 кВт, рассказал заместитель генерального директора ОСК по развитию и операционной эффективности Сергей Бондаренко. «Запуск производственной площадки с испытательным стендом позволяет ОСК перейти от использования импортных решений к поэтапному формированию собственной линейки продукции с последующей сертификацией и расширением доли российских компонентов», — добавил он.

Ранее на предприятии сообщали, что производство будут создавать совместно с китайским партнером. «На первом этапе ведутся сборка ВРК из крупных компонентов, испытания и сертификация. На втором этапе предусмотрена последовательная замена иностранных компонентов на отечественные»,— пояснил заместитель гендиректора ОСК по машиностроению Алексей Шубин. Он добавил, что корпорация получила рабочую конструкторскую документацию, организовала обучение специалистов, ведет перевод документации в национальные стандарты и формирует кооперацию, прежде всего в контуре предприятий ОСК. Одной из важнейших задач, которую ставит перед собой ОСК, — не допустить увеличения себестоимости в результате локализации.

Как писал «Ъ-Приволжье», «Красное Сормово» продолжает судебное разбирательство с германской Schottel Gesellschaft mit beschrnkter Haftung (Schottel) по взысканию €2 млн неустойки за отсутствие винторулевых колонок, заказанных в 2022–2024 годах.

Галина Шамберина