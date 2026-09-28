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В Тюменской области 2 октября проверят систему оповещения населения

В Тюменской области проверят работу централизованной системы оповещения, сообщили в информационном центре правительства региона. Сирены включат 2 октября в 10:40.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Предварительный запуск региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области будет проведен в рамках подготовки к Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне»,— сообщили в инфоцентре.

Там подчеркнули, что звучание сирен носит учебный характер. Жителей и гостей Тюменской области призвали сохранять спокойствие.

Полина Бабинцева

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