В Тюменской области 2 октября проверят систему оповещения населения
В Тюменской области проверят работу централизованной системы оповещения, сообщили в информационном центре правительства региона. Сирены включат 2 октября в 10:40.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«Предварительный запуск региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области будет проведен в рамках подготовки к Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне»,— сообщили в инфоцентре.
Там подчеркнули, что звучание сирен носит учебный характер. Жителей и гостей Тюменской области призвали сохранять спокойствие.