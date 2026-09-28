УФАС заподозрило две сети АЗС из ХМАО в ценовом сговоре

УФАС ХМАО выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в деятельности компаний «Сибнефтегазкомплект» и «Эталон». По данным ведомства, с января по май они без экономически обоснованных причин поддерживали одинаковые цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

«Управление пришло к выводу, что действия ООО "Сибнефтегазкомплект" и ООО "Эталон" устраняют конкурентные отношения между ними», — сообщили в ведомстве.

Ведомство усмотрело признаки нарушения закона «О защите конкуренции». В случае подтверждения нарушения фирмам грозят оборотные штрафы.

Полина Бабинцева