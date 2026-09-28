«Эксмо» объяснило причину закрытия издательства Individuum

Закрытие Individuum стало «естественной частью развития любого крупного издательства», сообщили “Ъ” в «Эксмо». Ранее главный редактор Individuum Алексей Киселев объявил о прекращении работы издательского подразделения.

«Закрытие или открытие импринтов — это творческий процесс, который является естественной частью развития любого крупного издательства. В настоящий момент было принято решение о завершении деятельности импринта Individuum. Все книги, находившиеся в работе, обязательно дойдут до читателя, а сотрудники издательства Individuum продолжат свою работу в других импринтах»,— сообщили “Ъ” в «Эксмо».

Издательство Individuum было создано в 2015 году. Контрольный пакет акций принадлежит издательству «Эксмо». В мае 2025 года несколько сотрудников Individuum были арестованы по делу о продаже книг, тематика которых связана с ЛГБТ («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). В январе 2026 года закрылось издательство Popcorn books, которое входило в структуру Individuum.

Подробности — в материале “Ъ” «Издателя сдали в особом порядке».