Строительство судов на базе «Платформы №1» стартовало на «Красном Сормове»

Резка металла для головного сухогрузного судна проекта KSD1 «Платформы №1» состоялась на заводе «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Нижнем Новгороде. Процесс выполнен на новой линии лазерной резки, которую установили по инвестпрограмме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

«Платформа №1» разработана блоком инжиниринга ОСК и конструкторским бюро «Вымпел», может использоваться для универсальных сухогрузов класса РС R2 (надстройка в корме), контейнеровозов класса РС R2 (надстройка в носу) и танкеров класса РС R2. Вариативной остается только грузовая зона под конкретные задачи заказчиков.

«Красное Сормово» стало главным предприятием ОСК по строительству судов на базе платформы.

Генеральный директор ОСК Андрей Пучков отметил, что впервые в современном российском судостроении проект создавался под конкретные возможности площадки.

По оценкам ОСК, платформенный подход может обеспечить снижение стоимости строительства судна более чем на 20%, уменьшить количество уникальных компонентов на 20% и сократить продолжительность строительства до 30%.

Заказчика Андрей Пучков не назвал, но сообщил, что это надежная российская компания, с ней законтрактовано уже 10 судов. Достроить первое планируют в 2027 году. Производственная система способна выпускать на базе «Платформы №1» до 20 судов в год, на этот показатель планируют выйти через два-три года.

Руководитель завода Сергей Ляшенко добавил, что себестоимость судна составляет 1,4 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», к 2031 году на базе унифицированной платформы планируется построить 85 судов. Строительство первого судна планировалось начать на верфи «Красное Сормово» в апреле 2026 года.

Ирина Швецова