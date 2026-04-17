Очередной сухогруз RSD59 спустили на «Красном Сормове»

На заводе «Красное Сормово» (входит в ОСК) в Нижнем Новгороде спустили на воду еще один сухогруз проекта RSD59, сообщили в пресс-службе предприятия 17 апреля. Какое это судно по счету, не уточняется.

Самоходное сухогрузное однопалубное судно проекта класса «Волго-Дон макс» оснащено двумя грузовыми трюмами и двумя полноповоротными ВРК. Длина судна — 140,88 м, ширина — 16,98 м, высота борта – 6 м.

В 2023 году ОСК и АО «ГТЛК» подписали контракт на строительство серии из 34 сухогрузов проекта RSD59. На тот момент планировалось, что сухогрузы передадут заказчику тремя партиями: 10 судов — до конца 2024 года, 12 судов — до конца сентября 2025 года и еще 12 судов — до конца января 2027 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», Арбитражный суд Нижегородской области обязал нидерландскую Yanmar Europe B.V. выплатить «Красному Сормову» €1,7 млн за непоставленные двигатели и оборудование для пяти сухогрузов проекта RSD59.

Галина Шамберина