Тюменских подростков отправили в колонию за подготовку теракта на ЖД

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал двух подростков из Тюмени, которые в декабре 2024 года планировали совершить поджог на железной дороге, виновными в подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Судом установлено, что подростки в декабре 2024 года по заданию, полученному через интернет, планировали за деньги поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях в Тюмени. Довести задуманное до конца они не смогли: одного из подростков задержали сотрудники правоохранительных органов, второй был установлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Одному из подростков назначили четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Второго приговорили к четырем с половиной годам исправительной колонии общего режима — к моменту вынесения приговора он достиг совершеннолетия.

Полина Бабинцева