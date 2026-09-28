Тюменских подростков отправили в колонию за подготовку теракта на ЖД
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал двух подростков из Тюмени, которые в декабре 2024 года планировали совершить поджог на железной дороге, виновными в подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ
Судом установлено, что подростки в декабре 2024 года по заданию, полученному через интернет, планировали за деньги поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях в Тюмени. Довести задуманное до конца они не смогли: одного из подростков задержали сотрудники правоохранительных органов, второй был установлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Одному из подростков назначили четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Второго приговорили к четырем с половиной годам исправительной колонии общего режима — к моменту вынесения приговора он достиг совершеннолетия.