Мэрия Липецка отказала КПРФ в митинге о несогласии с итогами выборов

Администрация Липецка отказала местному обкому КПРФ в проведении митинга 10 октября о несогласии партии с итогами выборов из-за ранее поданного уведомления о другом мероприятии. Об этом сообщили в Telegram-канале самого обкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Демонстрация планировалась в 13:00 в облцентре — на площади перед областным центром культуры, народного творчества и кино на улице Космонавтов, 54а. Уведомление о проведении митинга коммунисты подали в пятницу, 25 сентября.

Второй секретарь липецкого обкома КПРФ Сергей Токарев отметил, что партия подала еще два уведомления о проведении аналогичных мероприятий — в разных местах и в разное время. Точное время и место протестной акции господин Токарев пообещал сообщить позднее.

«Эта уловка хорошо известна, так как ей регулярно пользуются липецкие власти. Но мы своего добьемся и мероприятие обязательно проведем»,— добавил Сергей Токарев, комментируя причины отказа в митинге.

Обновлено. В пресс-службе мэрии Липецка ответили на запрос «Ъ-Черноземье», что «не отказывали КПРФ в проведении публичного мероприятия». Как пояснили в администрации, на заявленное время и место «ранее поступило уведомление от другого организатора», и партии было предложено изменить место проведения митинга на площадь перед ДК «Матыра» по адресу улица Энергостроителей, 5а. От какого именно организатора поступило уведомление, в мэрии не уточнили.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что оппозиционные партии не признают результаты выборов в двух регионах Черноземья. В частности, речь шла о липецком обкоме КПРФ. Партия сократила свое представительство в новом созыве облсовета по сравнению с предыдущим.

Липецкие коммунисты назвали прошедшие выборы нечестными. По их словам, партия столкнулась с ограничениями при распространении агитационных материалов на несколько дней. Также в период голосования ей поступали многочисленные обращения об административном воздействии на работников бюджетной сферы с целью принуждения их к участию в дистанционном электронном голосовании не позднее 18 сентября, в том числе с требованиями обязательного отчета.

В 2021 году липецкие коммунисты сформировали в областном совете фракцию из 15 депутатов (36% мандатов на момент избрания). Тогда в парламенте было 42 места, 14 из которых распределялись по партийным спискам. На минувших выборах КПРФ сократила количество своих мандатов с 15 до четырех (фракция контролирует теперь 11% мест).

Подробнее о результатах выборов в заксобрания макрорегиона — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов