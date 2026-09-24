Оппозиционные партии не признают результаты выборов в двух регионах Черноземья

Липецкий обком КПРФ и ячейка «Справедливой России» в Орле не согласны с результатами выборов в местные законодательные собрания. Обе партии сократили свое представительство в новых созывах областных советов по сравнению с предыдущими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Так, липецкие коммунисты назвали прошедшие выборы нечестными. Партия столкнулась с ограничениями при распространении агитационных материалов на несколько дней. Также в период голосования ей поступали многочисленные обращения об административном воздействии на работников бюджетной сферы с целью принуждения их к участию в дистанционном электронном голосовании не позднее 18 сентября, в том числе с требованиями обязательного отчета.

Напомним, в 2021 году липецкие коммунисты сформировали в областном совете фракцию из 15 депутатов (36% мандатов на момент избрания). Тогда в парламенте было 42 места, 14 из которых распределялись по партийным спискам. На минувших выборах КПРФ сократила количество своих мандатов с 15 до четырех (фракция контролирует теперь 11% мест).

О нарушениях на выборах заявили и в реготделении «Справедливой России» (СР) в Орле. По данным партии, на одном из участков был зафиксирован вброс 34 бюллетеней, а на другом кандидат от эсеров пресек попытку фальсификации на надомном голосовании. По результатам выборов «Справедливая Россия» сократила представительство в орловском областном совете с шести до пяти депутатов.

В связи с этим лидер СР в Орле Руслан Перелыгин решил отказаться от мандата, который положен ему как лидеру регионального списка. Его место получит депутат прошлого созыва Диана Война. Сам господин Перелыгин пообещал, что продолжит помогать людям и работать в партии.

Подробнее о результатах выборов в заксобрания макрорегиона в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий