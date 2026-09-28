В Ульяновске шесть человек, пострадавших в результате атаки БПЛА, остаются в больницах

В результате массированной атаки беспилотников на Ульяновск, которая произошла 25 сентября, медицинскую помощь получили 17 человек. Большая часть из них получила помощь амбулаторно. В больницах остаются шесть пациентов, сообщает губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Состояние всех оценивается как средней степени тяжести, динамика самочувствия положительная. Проведены телемедицинские консультации со специалистами Центрального института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России по поводу дальнейшей схемы лечения 17-летней девушки, которую прооперировали врачи областной больницы. При необходимости переведем пациентку для дальнейшего лечения в Москву», — уточняет глава региона.

Алексей Русских также сообщает, что специалисты соцзащиты продолжают обход и оценку ущерба для оказания дальнейшей адресной помощи жителям пострадавших домов. В минсоцразвития поступило 306 заявлений.

По словам губернатора, достигнута договоренность со Следственным комитетом о выдаче копий постановления о возбуждении уголовного дела. Это позволит провести работу по оказанию помощи с использованием средств из резервного фонда Правительства РФ. В наиболее пострадавшем доме закончены работы по укреплению этажей и подвального помещения второго подъезда. Во втором и третьем подъездах расчистили завалы. Демонтированы поврежденные балконы со второго по пятый этаж второго подъезда.

В гостинице «Волга» продолжает работать пункт временного размещения. Там сейчас остаются 17 человек. Все они обеспечены номерами и горячим питанием.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске введен режим чрезвычайной ситуации локального характера.

Руфия Кутляева