В Ульяновске количество пострадавших при атаке БПЛА возросло до 17

При атаке беспилотников на Ульяновск 25 сентября пострадали 17 человек. Такое количество пострадавших назвал губернатор Алексей Русских во время заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

Кроме этого, на заседании озвучили, что все обратившиеся жители поврежденных домов получат выплаты по 20 тыс. руб. на экстренные нужды. Всего таких жителей 300.

В правительстве Ульяновской области отмечают, что в городе получили повреждения шесть многоквартирных жилых домов. «Все коммунальные службы сейчас задействованы для ликвидации последствий атаки на гражданские объекты. В большинстве МКД в основном выбиты стекла. В одном из многоквартирных домов есть частичное обрушение. Губернатор поставил задачу экспертам оценить целостность конструкций. Министерству ЖКХ и администрации Ульяновска поручено просчитать ущерб и максимально быстро мобилизовать рабочие бригады для восстановления всех пострадавших объектов. Специалисты приступят к ремонтным работам после того, как на месте отработают саперные группы», — уточняют в ведомстве.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил о 15 пострадавших в результате атаки БПЛА на город. Среди них было трое подростков.

В понедельник, 28 сентября, власти Ульяновской области сообщили, что в Ульяновске действует режим чрезвычайной ситуации локального характера из-за последствий атаки беспилотников. Также говорилось, что готовятся документы для выплаты компенсаций за утраченное имущество.

Руфия Кутляева