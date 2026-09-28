В Ульяновске после атаки БПЛА локально ввели режим ЧС

В Ульяновске действует режим чрезвычайной ситуации локального характера. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Болдакин. Мера принята в связи с последствиями атаки БПЛА, произошедшей 25 сентября. Об этом сообщают региональные власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Основные усилия властей сосредоточены на помощи жителям многоквартирных домов на улицах Розы Люксембург и Юности. В зданиях, где взрывной волной выбило стекла и рамы, организован обмер окон — часть данных уже передана для изготовления новых стеклопакетов.

Кроме того, в настоящее время восстановлено газоснабжение в первом, четвертом и пятом подъездах одного из зданий, поврежденного сбитыми беспилотниками. Для оценки состояния наиболее поврежденных квартир готовится инструментальное обследование несущих конструкций — по его итогам подготовят план восстановления жилья. На четвертом этаже дома установлено 13 дополнительных подпорок (всего установлено 180 таких подпорок).

Часть эвакуированных горожан остается в гостинице «Волга», где им обеспечивают необходимые условия проживания. Параллельно готовятся документы для выплаты компенсаций за утраченное имущество — в проведении экспертизы жителям помогает Торгово-промышленная палата.

Беспилотники атаковали Ульяновск в пятницу, 25 сентября. Под удар попали в основном гражданские объекты. Ранения получили 15 человек, из них трое — несовершеннолетние. Городские службы приступили к восстановлению разрушенной инфраструктуры.

Георгий Портнов