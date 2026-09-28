Жилье двойной продажи

Как стало известно “Ъ”, СКР проводит проверку по фактам возможных двойных продаж в сочинском апарт-комплексе «Фазотрон», крупнейшем проблемном объекте города, где ожидают квартир более 2,2 тыс. дольщиков. Застройщиком «Фазотрона» выступал Анзор Пруидзе, впоследствии осужденный за серию мошенничеств. По факту обмана покупателей в комплексе «Горизонт», в другом крупном проекте господина Пруидзе, обвинение предъявлено бизнесмену Рубену Татуляну, известному как Робсон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство жилого комплекса «Фазотрон»

Фото: @fazotron_alpika Строительство жилого комплекса «Фазотрон»

Фото: @fazotron_alpika

Инициативная группа дольщиков сочинского комплекса апартаментов «Фазотрон» выявила двойные продажи недвижимости, сведения переданы в СКР для проверки, сообщил “Ъ” представитель группы. Комплекс «Фазотрон» в микрорайоне Мамайка — крупнейший проблемный объект в Сочи, где от действий недобросовестного застройщика Анзора Пруидзе (учредитель ООО «Рахас-Инвест») пострадали более 2,2 тыс. человек.

Обязательства по достройке комплекса взял на себя холдинг «Альпика-Групп», готовность комплекса сейчас оценивается в 76%, работы на площадке ведутся очень медленными темпами, утверждают дольщики.

О двойных продажах в «Фазотроне» стало известно, когда к инициативной группе дольщиков захотели присоединиться покупатели помещений, заключившие предварительные договоры с ООО «Рахас-Инвест» в 2023 году. Выяснилось, что в договорах, подписанных директором ООО «Рахас-Инвест» Андреем Шабановым, шла речь о площадях, которые были реализованы по договорам долевого участия еще при начале продаж «Фазотрона» в 2015 году.

Анзор Пруидзе впервые был арестован за обман дольщиков в 2018 году, с того времени в отношении бизнесмена были вынесены несколько приговоров. В 2023 году господин Пруидзе вышел на свободу, отбыв очередное наказание, после чего вместе с Андреем Шабановым попытался распорядиться площадями в строящемся апарт-комплексе. «Нам достоверно известно о десяти двойных сделках в "Фазотроне", по каждой из которых застройщик получил от 4 млн до 5 млн руб. Но фиктивно проданных квартир может быть гораздо больше, покупатели просто не знают о ситуации»,— пояснил представитель группы дольщиков.

Из-за ареста имущества господина Пруидзе сделки с его активами не регистрируются в Росреестре, поэтому потенциальные покупатели не могут проверить, кому принадлежат апартаменты.

Схему двойных продаж Анзор Пруидзе применил и в строящемся комплексе «Горизонт» в Адлере. Бизнесмен объяснял своим приближенным, что первые покупатели признаны потерпевшими по уголовному делу и могут реализовать свои права в этом статусе, поэтому договоры с ними якобы не имеют силы. Двойные продажи в «Горизонте» являются предметом расследования нового уголовно дела в отношении господина Пруидзе, который был в очередной раз арестован в середине сентября текущего года. Кроме того, следствие выявило еще одного возможного участника махинаций в строящихся объектах Анзора Пруидзе. Бизнесмену Рубену Татуляну, известному как Робсон, предъявлено обвинение в причастности к хищению средств дольщиков «Горизонта» на сумму около 600 млн руб. Уголовное дело в отношении господина Татуляна недавно начал рассматривать Краснодарский краевой суд. Процесс проходит заочно, так как бизнесмен уехал из России.

Анна Перова, Краснодар