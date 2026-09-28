На Урале мужчину приговорили к исправительным работам за избиение двух прохожих

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил Магомеда Нухдуева к одному году и двум месяцам исправительных работ за избиение двух прохожих, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Инцидент произошел 21 марта у дома №51 на улице Машинной. Супруга Нухдуева, находившаяся за рулем Volkswagen Passat, вступила в спор с пешеходом из-за проезда по пешеходной части дороги. Мужчина сделал ей замечание. После этого она позвала мужа.

Магомед Нухдуев подошел к пешеходу, стал оскорблять его и угрожать насилием, а затем отвел в сторону и избил. Когда за потерпевшего попытался заступиться другой прохожий, осужденный также применил к нему насилие.

Суд признал Магомеда Нухдуева виновным в хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Помимо основного наказания, из заработка осужденного будут удерживать 10% в доход государства.

Полина Бабинцева