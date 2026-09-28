В Югре введут выплаты супругам за 75 и 80 лет совместной жизни

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) утвердило единовременные выплаты супругам, прожившим в браке 75 и 80 лет. Пары, прожившие в браке 75 лет, смогут получить 75 тыс. руб., а те, кто прожил в браке 80 лет, — 80 тыс. руб., говорится на сайте правительства округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Выплату назначат одному из супругов при условии, что он прожил в Югре не менее 15 лет и имеет такой же стаж работы в регионе. Оба супруга должны постоянно проживать в Югре и иметь российское гражданство. При этом их брак должен быть официально зарегистрирован, не расторгнут и не признан судом недействительным.

Ранее такая выплата предоставлялась только супругам, отметившим 70 лет совместной жизни, но с появлением семейных пар-долгожителей возникла необходимость пересмотра условий ее предоставления, уточнили в правительстве.

Полина Бабинцева