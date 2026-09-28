В России зарегистрировали первую локализованную вакцину от менингококка

«Петровакс Фарм» получила регистрационное удостоверение на четырехвалентную конъюгированную вакцину от менингококковой инфекции «Ментетра». О регистрации вакцины сообщили в компании, в госреестре лекарств данные пока не отобразились. Вакцина защищает от серогрупп менингококка A, C, W и Y. Появление производства полного цикла внутри РФ — ключевое условие для включения вакцины в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП).

Минздрав планировал расширить календарь прививкой от менингококка еще до конца 2025 года, однако в итоге сроки были сдвинуты на 2027 год. Сейчас вакцинация не входит в НКПП: закупки препаратов осуществляются за счет средств бюджетов лишь отдельных регионов либо прививки делаются по эпидемическим показаниям.

Инвестиции «Петровакс Фарм» в проект по локализации производства по полному циклу превысили 3 млрд руб. К началу 2027 года мощностей завода должно хватить на выпуск более 6 млн доз в год, рассказали в компании.

По данным Роспотребнадзора, в 2025 году заболеваемость менингококковой инфекцией выросла в 2,7 раза год к году. 36% заболевших — это трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья, у которых отсутствует иммунитет к штаммам менингококка серогруппы А, циркулирующим в России.

Разработку и испытания собственных вакцин от менингококка в России ведут и другие игроки, в частности Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток.

Подробнее о госзакупках вакцин от менингококка — в материале “Ъ” «Прививку подкосил вирус».

Виктория Колганова