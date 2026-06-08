Роспотребнадзор подсчитал инфицированных

Заболеваемость корью, коклюшем и туберкулезом сократилась в 2025 году, следует из обнародованных данных Роспотребнадзора. При этом заболеваемость менингококковой инфекцией выросла в 2,7 раза — в основном за счет непривитых трудовых мигрантов. Впервые зафиксированы редкие случаи синдрома врожденной краснухи у шестерых детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Роспотребнадзор опубликовал доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в 2025 году. Изучив документ, “Ъ” отметил результаты мониторинга инфекционных заболеваний.

Заболеваемость некоторыми видами инфекций сократилась.

Так, к примеру, в 2025 году было зарегистрировано 6627 случаев кори, что в 3,4 раза ниже уровня 2024 года. Пик заболеваемости пришелся на июнь (1719 случаев), после чего благодаря оперативно проведенной вакцинации в очагах инфекции с июля отмечено кратное снижение — в 16 раз в декабре. В 90,8% случаев заболевшие не были привиты или имели неизвестный прививочный анамнез (то есть неизвестно, делали ли они прививку).

что в 3,4 раза ниже уровня 2024 года. Пик заболеваемости пришелся на июнь (1719 случаев), после чего благодаря оперативно проведенной вакцинации в очагах инфекции с июля отмечено кратное снижение — в 16 раз в декабре. В 90,8% случаев заболевшие не были привиты или имели неизвестный прививочный анамнез (то есть неизвестно, делали ли они прививку). Число заболевших коклюшем сократилось в 4,5 раза по сравнению с 2024 годом, до 7,28 тыс. случаев. Регистрировались преимущественно легкие формы заболевания — на них пришлось 53,9% случаев, что практически вдвое больше, чем в 2019 году. Роспотребнадзор объясняет это улучшением диагностики инфекции за счет широкого внедрения метода ПЦР.

Продолжила снижаться и заболеваемость туберкулезом: в прошлом году зарегистрировано 34,4 тыс. новых случаев, что на 12,46% меньше, чем в 2024 году. При этом в 28 субъектах отмечена «разнонаправленная динамика», то есть рост заболеваемости детей при одновременном снижении заболеваемости взрослых. Причиной высокой заболеваемости в ряде субъектов (в том числе в Туве, на Чукотке, в Приморском крае) Роспотребнадзор называет сочетание неблагоприятных климатических условий и удаленности населенных пунктов от больниц, оснащенных оборудованием для диагностики туберкулеза.

Число заболевших ВИЧ-инфекцией сократилось за год на 13,4%, до 45,6 тыс. новых случаев. При этом пораженность населения (общее количество людей, живущих с ВИЧ) составила 843,19 на 100 тыс. и продолжает расти в связи с пожизненным характером заболевания, а также превышением числа впервые зарегистрированных случаев над числом летальных исходов среди ВИЧ-позитивных граждан. В возрастной структуре впервые среди выявленных преобладают лица старшего трудоспособного возраста: 34,8% — 40–49 лет, 32,2% — 30–39 лет. Мужчины составили 60,3% от всех впервые зарегистрированных больных.

А вот число заболевших краснухой за год выросло: всего зарегистрировано 408 таких случаев против 259 в 2025 году. Доля взрослых среди заболевших составила 69,4%, что выше показателя 2024 года на 3,4%. Болели в основном молодые люди 20–29 и 30–39 лет. В Роспотребнадзоре пояснили: эпидемический процесс поддерживался за счет непривитых и лиц без данных о прививках — на них приходится около 90% заражений.

При этом впервые за последнее десятилетие были зарегистрированы случаи синдрома врожденной краснухи (совокупность врожденных аномалий, которые возникают у плода при инфицировании матери вирусом во время беременности).

Менингококковая инфекция показала рост в 2,7 раза год к году (1,26 случаев на 100 тыс. населения), причем пик пришелся на апрель. 36% заболевших — это трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья, у которых отсутствует иммунитет к штаммам менингококка серогруппы А, циркулирующим на территории РФ. Большая часть заболевших иностранцев проживали скученно, в том числе в хостелах и общежитиях, говорится в докладе.

В Минздраве документ не комментируют. Часть объяснений содержится в докладе министерства о государственной политике в сфере охраны здоровья за 2025 год, который ведомство направило в Госдуму (“Ъ” ознакомился с текстом). Там сказано, в частности, что рост заболеваемости краснухой обусловлен «накоплением неиммунной когорты населения в период пандемии и снижением охватов профилактическими прививками в декретированных возрастах» (то есть число людей без иммунитета к краснухе выросло из-за пропуска плановых вакцинаций).

Рост заболеваемости воздушно-капельными инфекциями объясняется, скорее всего, накоплением в популяции частично не иммунизированных людей, пояснил “Ъ” врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. Это, отмечает он, закономерный процесс при неполном охвате вакцинацией. «Раньше три инфекции — корь, краснуха и паротит — прививались одной инъекцией: существовала комбинированная тройная вакцина,— объясняет он.— Из-за геополитических событий последних лет она ушла с рынка. Альтернативы есть, но теперь это три отдельные вакцины — три инъекции. Не все родители готовы на это соглашаться, многие отказываются. Результат закономерен: рост заболеваемости краснухой. Врожденная краснуха, к несчастью, возникает у детей тех мам, которых в свое время не привили или привили недостаточно качественно. Случаи врожденной краснухи — это уже тревожный звонок».

Рост бактериальных инфекций (в том числе менингококковой) объясняется улучшением диагностики и ограниченным охватом вакцинацией, считает Андрей Поздняков. «Но пока не будет введена массовая вакцинация, вспышки менингококковой инфекции были, есть и будут»,— говорит он.

Наталья Костарнова