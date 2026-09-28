«Квадрат» на вторичном рынке Ижевска подорожал на 10% за квартал

1 кв. м на вторичном рынке недвижимости Ижевска вырос в цене в третьем квартале на 10%, достигнув 131,4 тыс. руб. По процентной динамике столица Удмуртии стала лидером среди 40 городов РФ, обследуемых порталом «Циан». За год стоимость «квадрата» выросла на 25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Цена 1 кв. м выросла в 37 обследуемых локациях. Больше всего — в Ижевске, потом в Красноярске и Кирове — на 6,7% в обеих локациях, до 155,3 и 137,8 тыс. руб. соответственно. В Москве стоимость «квадрата» увеличилась на 4,1%, до 428,1 тыс. руб.

«Восстановление спроса и сделок при снижении предложения на вторичном рынке толкают цены вверх. В четвертом квартале ожидаем сохранения темпов роста на 0,8—1% в месяц. Повышение доступности рыночной ипотеки, сезонные факторы и возможное ужесточение семейной программы на рынке новостроек (см. "Ъ-Удмуртия" от 25 сентября) могут способствовать дальнейшему увеличению активности в сегменте»,— прокомментировал директор направления вторичной недвижимости портала Александр Гарбузов.

Аналитики «Циана» отметили, что в 2026 году складывается «уникальная» для последних лет ситуация, когда лоты на вторичном рынке недвижимости дорожают быстрее первичного. В целом по РФ за квартал цена «квадрата» на вторичке прибавила 2,9%, за год — 11%, достигнув 157,3 тыс. руб.

Напомним, средняя стоимость 1 кв. м в новостройках Ижевска в третьем квартале выросла на 2,6%, до 149,9 тыс. руб.