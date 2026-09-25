Ставки больше есть

«Ъ-Удмуртия» подсчитал размер ежемесячных платежей по новым условиям «Семейной ипотеки» при покупке жилья в новостройках Удмуртии с 1 октября. В расчете использовались предельные по программе сумма кредита и срок (15 лет) без учета первоначального взноса в 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Значения следующие:

Для семей с одним ребенком ежемесячный платеж составит 64,4 тыс. руб. при ставке 10% годовых и сумме кредита 6 млн руб. Переплата по кредиту — 5,6 млн руб.

ежемесячный платеж составит при ставке 10% годовых и сумме кредита 6 млн руб. Переплата по кредиту — 5,6 млн руб. Для семей с двумя детьми ежемесячный платеж составит 76,4 тыс. руб. при ставке 8% годовых и сумме кредита 8 млн руб. Переплата по кредиту — 5,7 млн руб.

При переходе к категории многодетных семей тренд сменяется: идет снижение сначала переплаты по кредиту, а в дальнейшем и размера ежемесячного платежа. Лимиты достигают отметки 10 млн руб. и больше не изменяются.

Для семей с тремя детьми ежемесячный платеж составит 84,3 тыс. руб. при ставке 6% годовых и сумме кредита 10 млн руб. Переплата по кредиту — 5,1 млн руб.

ежемесячный платеж составит при ставке 6% годовых и сумме кредита 10 млн руб. Переплата по кредиту — 5,1 млн руб. Для семей с четырьмя детьми ежемесячный платеж составит 73,9 тыс. руб. при ставке 4% годовых и сумме кредита 10 млн руб. Переплата по кредиту — 3,3 млн руб.

ежемесячный платеж составит при ставке 4% годовых и сумме кредита 10 млн руб. Переплата по кредиту — 3,3 млн руб. Для семей с пятью и более детьми ежемесячный платеж составит 64,3 тыс. руб. при ставке 2% годовых и сумме кредита 10 млн руб. Переплата по кредиту — 1,5 млн руб.

Сейчас ставка по «Семейной ипотеке» в Удмуртии для семей хотя бы с одним ребенком до шести лет составляет 6%. Максимальный срок — 30 лет. Лимит — 6 млн руб. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», при аналогичном сроке (15 лет) для семьи с одним ребенком при текущих условиях платеж оказывается на 27,2% ниже — 50,6 тыс. руб.

Минфин утвердил изменения программы 24 сентября. В столичных регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — ставки на 2 п. п. выше, чем в других субъектах, а лимиты находятся в диапазоне 12-18 млн руб. Изменения действуют на новые договоры, выданные с 1 октября. Ставка по льготному кредиту на строительство частного дома или его завершение, а также на покупку земли останется 6% вне зависимости от количества детей и региона проживания семьи.

Евгений Щепелев