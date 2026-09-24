Цена «квадрата» в новостройках Ижевска выросла на 2,6% за квартал

Средняя стоимость 1 кв. м в новостройках Ижевска в третьем квартале выросла на 2,6%, до 149,9 тыс. руб. За год цена увеличилась на 17%, следует из исследования «Циана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Рост цен в Ижевске оказался выше среднего показателя по 40 крупнейшим городам России. Стоимость «квадрата» по стране за третий квартал увеличилась на 1,3%, до 188,2 тыс. руб. Это выше показателя второго квартала (+0,3%), но ниже динамики за аналогичный период прошлого года (+2,4%). По стоимости 1 кв. м Ижевск занял 31-е место среди исследованных локаций.

В «Циане» при этом отмечают, что с марта рынок первичного жилья находится в состоянии ценовой стагнации: застройщики на фоне слабого спроса сдерживают повышение цен, чаще предлагая скидки и акции.

Ранее, «Ъ-Удмуртия» писал, что стоимость 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости Ижевска увеличилась за август в среднем на 2,1%, до 119 тыс. руб. Цена квартиры достигла отметки в 5,9 млн руб. Такие данные приводит портал «Мир квартир».