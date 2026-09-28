«Коммерсантъ-Урал» проведет две сессии на Международном форуме 100+ TechnoBuild

Обособленное подразделение АО «Коммерсантъ» в Екатеринбурге проведет две сессии в рамках деловой программы международного строительного форума 100+ TechnoBuild, который пройдет в Екатеринбурге с 29 сентября по 2 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

29 сентября в 12:00 на стенде администрации Екатеринбурга состоится сессия «Новые механизмы повышения экономического потенциала городских территорий». «Коммерсантъ-Урал» проведет ее совместно с администрацией Екатеринбурга и коллегией адвокатов «Регионсервис». Модератором выступит адвокат, управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов «Регионсервис», руководитель практики недвижимости и строительства Анна Жолобова.

В центре дискуссии — инструменты, которые позволяют сделать освоение территорий более привлекательным для инвесторов и девелоперов. Участники рассмотрят преференциальные режимы для земельных участков, практику масштабных инвестиционных проектов (МИП), комплексное развитие территорий (КРТ), особые экономические зоны, мастер-девелопмент, зонирование и изменения градостроительной документации. Отдельно обсудят опыт Екатеринбурга, Свердловской области, Москвы и Нижнего Новгорода, а также роль органов власти при принятии градостроительных решений.

В сессии примут участие представители региональных и муниципальных властей, НОСТРОЙ, девелоперских и строительных компаний. Среди спикеров — исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Рустам Галямов, заместитель министра экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области Сергей Сосновских, представители Москвы и Нижнего Новгорода, «Гильдии строителей Урала», «Синара-Девелопмент», «Форум-Групп», «Практика» и других компаний.

30 сентября в 16:30 «Коммерсантъ-Урал» проведет сессию «Города для жизни: комфортная среда как ответ на кризис спроса». Модератором выступит обозреватель рынка недвижимости Игнат Бушухин.

Снижение покупательской активности, рост стоимости строительства и более рациональное поведение покупателей заставляют девелоперов искать новые способы повышения привлекательности проектов. В рамках сессии эксперты обсудят, какие элементы действительно создают дополнительную ценность для покупателя, а какие остаются затратной «надстройкой» над квадратными метрами. На сессии обсудят благоустройство, социальную и спортивную инфраструктуру, сервисы, безопасность, транспортную доступность и цифровые решения.

Отдельный блок будет посвящен цифровизации жилья: участники обсудят границу между полезными технологиями и решениями «ради технологии», а также то, какие цифровые сервисы могут стать стандартом современного жилого продукта. В дискуссии примут участие представители ООН-Хабитат, правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга, «Самолета», «УГМК-Застройщика», KENGURU PRO, «Ростелеком Ключ», сети апарт-отелей YES и бизнес-парка «Деловой квартал».