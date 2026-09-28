Министры обороны ЕС не согласовали передачу Украине ракет Patriot
Министры обороны ЕС не сумели договориться о передаче Украине оставшихся у некоторых стран ракет Patriot, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Предполагалось, что вместо переданных ракет страны в будущем получат новые.
Глава евродипломатии Кая Каллас
Фото: Алекс Сочацки / Коммерсантъ
«Никаких новых решений о передаче ракет не принято сегодня»,— рассказала госпожа Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров (цитата по ТАСС).
В сентябре Германия получила от США предварительное согласие на передачу Украине десяти ракет для комплексов Patriot. Из договоренности следовало, что и другие европейские страны смогут поделиться с Киевом запасами ракет, произведенных в США или по американским технологиям. По данным Reuters, администрация США обязалась предоставить Украине помощь на $400 млн, но в пакет помощи не включили Patriot.
Подробности — в материале «Ъ» «Маленькая поставка с большим смыслом».
Передача европейских запасов Patriot с последующим пополнением не равнозначна быстрой замене ракет. Спрос на американские ракеты значительно превышает предложение, а поставки и производство сталкиваются с многолетними сроками и задержками; по оценкам, в 2025 году поставка новых систем Patriot европейским странам могла занять от двух до семи лет. Поэтому обещание восполнить переданный запас позднее не устраняет риск временного сокращения собственных возможностей европейских стран.
Для Украины отсутствие согласованной передачи не увеличивает доступный в ближайшее время ресурс Patriot. Это сохраняет проблему, которую Киев пытался решить на фоне замедления поставок средств ПВО из США и наращивания Россией воздушных ударов.