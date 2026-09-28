Министры обороны ЕС не согласовали передачу Украине ракет Patriot

Составлено ИИ-Ассистентъ

Передача европейских запасов Patriot с последующим пополнением не равнозначна быстрой замене ракет. Спрос на американские ракеты значительно превышает предложение, а поставки и производство сталкиваются с многолетними сроками и задержками; по оценкам, в 2025 году поставка новых систем Patriot европейским странам могла занять от двух до семи лет. Поэтому обещание восполнить переданный запас позднее не устраняет риск временного сокращения собственных возможностей европейских стран.

Для Украины отсутствие согласованной передачи не увеличивает доступный в ближайшее время ресурс Patriot. Это сохраняет проблему, которую Киев пытался решить на фоне замедления поставок средств ПВО из США и наращивания Россией воздушных ударов.