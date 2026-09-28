Экс-инспектор ДПС получил девять лет колонии за взятки в Тюменской области

Голышмановский районный суд Тюменской области приговорил бывшего инспектора ДПС из Голышмановского округа к девяти годам колонии строгого режима за получение взяток от водителей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Он признан виновным в получении взятки должностным лицом в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ), получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

Суд установил, что с августа по октябрь 2024 года инспектор единолично, а также совместно с напарником получал взятки от водителей, совершивших административные правонарушения. За денежное вознаграждение он не составлял в отношении автомобилистов соответствующие протоколы и не привлекал их к административной ответственности. Общая сумма полученных взяток составила около 200 тыс. руб.

Помимо основного наказания, суд оштрафовал бывшего инспектора на 1 млн руб. и на шесть лет запретил ему занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах.

Полученные в качестве взяток деньги конфискованы и обращены в доход государства. Отмечается, что водители, передававшие деньги инспектору, также привлечены к уголовной ответственности. Материалы уголовного дела в отношении его предполагаемого соучастника выделены в отдельное производство.

Полина Бабинцева