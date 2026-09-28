РосУниМед эвакуировали из-за сообщения о минировании

Российский университет медицины эвакуировали после анонимного сообщения о минировании. Взрывных устройств не обнаружено. Сейчас учебное заведение работает в штатном режиме, заявили в вузе.

«Все службы отработали согласно установленным регламентам. На сейчас эвакуация окончена, работа университета возобновлена в штатном режиме»,— рассказал ТАСС руководитель пресс-службы вуза.

24 сентября в Москве из-за сообщений о минировании эвакуировали как минимум 10 вузов, в том числе ГИТИС, Сеченовский университет и Московский психолого-педагогический университет. 25 сентября по той же причине провели эвакуацию сотрудников и учащихся Московского технического университета связи и информатики.