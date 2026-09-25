Студентов и сотрудников МТУСИ эвакуировали из-за сообщений о минировании

Из Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) эвакуировали сотрудников и студентов из-за поступившего сообщения о минировании. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба вуза.

На место оперативно приехали спецслужбы, чтобы провести проверку здания. После проверки сотрудники и студенты «вернулись к обычной работе», сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МТУСИ.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», эвакуация в МТУСИ началась около 10:00 мск. К вузу приезжал экипаж Росгвардии. По словам студентов, занятия отменяют второй день подряд. Администрация университета причину не объясняет.

В московских вузах второй день подряд проходят эвакуации. Накануне стало известно, что эвакуировали студентов как минимум из десяти вузов. Среди них — РХТУ имени Менделеева, ГИТИС, ВАВТ, ГИТР, Сеченовский университет, колледж РЭУ им. Плеханова в Хамовниках и Московский психолого-педагогический университет (МГППУ).