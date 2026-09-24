В Москве эвакуировали как минимум 10 вузов
В Москве эвакуировали по меньшей мере 10 вузов, сообщает портал Msk1.ru. По его данным, в учебные заведения поступили сообщения о минировании.
Эвакуация коснулась в том числе ГИТИСа, РХТУ им. Менделеева, Сеченовского университета, колледжа РЭУ им. Плеханова в Хамовниках и Московского психолого-педагогического университета (МГППУ).
Студенты Государственного университета просвещения сообщили, что на место прибыли кинологи. «Сказали, что минимум пять часов не будут пускать. Эвакуировали все корпуса и общаги. Говорят, что поступило сообщение», — отметила одна из учащихся. В Московском психолого-педагогическом университете (МГППУ) сообщили ТАСС, что студентов перевели на дистанционный режим после анонимного сообщения.
По заявлению Генпрокуратуры, во время волны угроз, начавшейся в ноябре 2019 года, анонимная рассылка велась через зарубежный почтовый сервис Startmail.com, доступ к которому в России был ограничен. За время этой волны эвакуировали более 1 млн человек, но ни одно сообщение о минировании не подтвердилось.
Массовые эвакуации вузов уже происходили в Москве: 1 апреля 2024 года из-за ложных сообщений эвакуировали четыре университета. Еще более масштабный эпизод произошел в Екатеринбурге в январе 2022 года — там эвакуировали 151 школу, шесть вузов и два колледжа.