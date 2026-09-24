В Москве эвакуировали как минимум 10 вузов

В Москве эвакуировали по меньшей мере 10 вузов, сообщает портал Msk1.ru. По его данным, в учебные заведения поступили сообщения о минировании.

Эвакуация коснулась в том числе ГИТИСа, РХТУ им. Менделеева, Сеченовского университета, колледжа РЭУ им. Плеханова в Хамовниках и Московского психолого-педагогического университета (МГППУ).

Студенты Государственного университета просвещения сообщили, что на место прибыли кинологи. «Сказали, что минимум пять часов не будут пускать. Эвакуировали все корпуса и общаги. Говорят, что поступило сообщение», — отметила одна из учащихся. В Московском психолого-педагогическом университете (МГППУ) сообщили ТАСС, что студентов перевели на дистанционный режим после анонимного сообщения.