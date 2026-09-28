Орудовавшему в Подмосковье новосибирскому маньяку дали пожизненный срок

Московский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима уроженца Новосибирской области 51-летнего Алексея Гаськова, признав его виновным в серии убийств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как писал «Ъ», основные эпизоды предъявленного Гаськову обвинения связаны с серией жестоких убийств и изнасилований, совершенных в Москве и Подмосковье в июле—ноябре 2002 года. Его жертвами стали девять женщин, включая двух 17-летних студенток, и один мужчина. Расследование установило, что злоумышленник выходил на «охоту» в парках в темное время суток. Там Гаськов знакомился с одинокими женщинами, заводил их в безлюдные места, где бил тяжелым предметом по голове, насиловал и душил.

В интервью «Вестям» Алексей Гаськов признался, что с 1995 года совершил более 100 убийств. По его словам, точное количество жертв он не знает, поскольку «только ненормальные там какие-то маньяки считают» свои преступления.

Алексея Гаськова СМИ прозвали «актером-маньяком». Он обучался в Новосибирском государственном театральном институте, затем в ВГИКе, но был отчислен из обоих вузов.

Илья Николаев