«Актер-маньяк» сыграл на пожизненное

Пожизненное лишение свободы запросило в прениях гособвинение для Алексея Гаськова, которого в СМИ называют «актером-маньяком». Ранее судимого 51-летнего уроженца Новосибирской области обвиняют в совершении десяти убийств в столичном регионе в начале 2000-х годов и систематических изнасилованиях, в том числе собственной падчерицы. Сам Гаськов утверждал, что жертв на его счету намного больше. Маньяк заявил, что раскаялся, и сотрудничал со следствием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для Алексея Гаськова запросили максимальный срок

Фото: ГСУ СК России по Московской области Для Алексея Гаськова запросили максимальный срок

Фото: ГСУ СК России по Московской области

В Мособлсуде 15 сентября состоялись прения сторон по делу Алексея Гаськова. Помимо десяти убийств, совершенных с особой жестокостью (п. «а», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), подсудимому вменяют в вину совершение насильственных действий сексуального характера, изнасилование несовершеннолетней, совершение развратных действий и склонение ребенка к распитию спиртного (п. «а» ч. 2 ст. 32, п. «а» ч. 2 ст. 131, ч. 5 ст. 135 и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ). Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

Алексей Гаськов, прозванный в СМИ «актером-маньяком», с детства интересовался театральным искусством. Отслужив срочную в погранвойсках, поступил в Новосибирский государственный театральный институт. Затем пристрастился к алкоголю и был отчислен за пьянки и прогулы. В 2002 году уехал из родного Бердска в Москву, где сумел поступить во ВГИК на курс Эммануила Виторгана. Через полгода Гаськова из вуза опять изгнали, и вновь за пьянство.

Основные эпизоды предъявленного Гаськову обвинения связаны с серией жестоких убийств и изнасилований, совершенных в Москве и Подмосковье в июле—ноябре 2002 года. Жертвами «актера-маньяка» стали девять женщин, включая двух 17-летних студенток, и один мужчина.

Как установило следствие, злоумышленник выходил на «охоту» в парках в темное время суток. Там Гаськов знакомился с одинокими женщинами, заводил их в безлюдные места, где бил тяжелым предметом по голове, насиловал и душил.

Первыми жертвами стали три жительницы Бабушкинского района Москвы, которых маньяк убил за несколько месяцев. Затем, как рассказывали “Ъ” в ГСУ СКР по Московской области, Гаськов расправился с абитуриенткой московского колледжа, которую он заманил в подольский лесопарк. Еще двух девушек преступник убил в один день в Центральном городском парке подмосковного Пушкино. Позже в том же парке в ходе ссоры он смертельно ранил ножом мужчину. После этого Алексей Гаськов снова вернулся в Москву, где убил двух девушек на северо-востоке Москвы. А последнее, десятое убийство маньяк совершил недалеко от студенческого общежития в Химках. Жертвой стала 23-летняя племянница советника президента Перу, приехавшая изучать хореографию в Московском государственном институте культуры.

После этого Гаськов уехал на малую родину в Бердск Новосибирской области. Там, однако, его задержали по подозрению в убийстве 25-летней Юлии Забиранник, которую изнасиловали, а затем задушили в квартире в декабре 2002 года. На месте преступления нашли отпечатки пальцев «актера-маньяка». Гаськов признал вину, но постоянно путался в показаниях. В итоге с него сняли обвинения по результатам экспертизы. Позже стало известно, что это преступление совершил друг Гаськова Михаил Юдин, с которым они вместе находились в квартире, где было совершено убийство. Юдин впоследствии сам был осужден за убийство пяти девушек, изнасилования и ограбления, совершенные в 1999–2002 годах, и получил прозвища «бердский» и «джинсовый маньяк» — последнее за то, что что выбирал жертвами брюнеток в обтягивающих джинсах. Михаил Юдин отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.

В 2006 году первый срок получил и Гаськов — ему дали десять лет колонии за изнасилование дочери его гражданской жены.

Расследование же убийств, совершенных в столичном регионе, сдвинулось с мертвой точки только в 2024 году.

Материалы заново изучили сотрудники подмосковного управления СКР и Главного управления уголовного розыска МВД. Им удалось соединить, казалось бы, разрозненные преступления в серию, после чего экспертиза ДНК подтвердила причастность Алексея Гаськова к убийствам.

В то время несостоявшийся актер уже вышел на свободу и жил в Бердске. Там его в июле 2024 года и задержали. Ему было предъявлено обвинение, в которое вновь в качестве потерпевшей попала дочь его сожительницы: по версии следствия, он регулярно насиловал свою жертву, предварительно склоняя ее к употреблению спиртного.

Алексей Гаськов признал вину. Во время следствия он активно сотрудничал с силовиками, неоднократно выезжал на следственные мероприятия на места преступлений. При этом сам маньяк утверждал, что на его счету якобы более 100 убийств, которые он совершил с 1995 по 2002 год. Однако документальных подтверждений этому не нашлось.

Никита Черненко