В Хакасии ввели режим повышенной готовности из-за медеведей

В Республике Хакасия введен режим повышенной готовности из-за сложившейся ситуации с медведями. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

Во всех районах республики принято решение о регулировании численности хищника. На данный момент в Хакасии отстрелили 133 особи бурого медведя. Главам населенных пунктов поручено ликвидировать несанкционированные свалки и обеспечить работу уличного освещения в притаежных населенных пунктах.

Ранее власти региона направили в Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложения об увеличении срока действия разрешения на охоту на медведя. В настоящее время в Хакасии насчитывается 2245 медведей. Их численность с 2022 года увеличилась на 609.

Александра Стрелкова