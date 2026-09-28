Главное на рынке недвижимости к утру 28 сентября

Петербургский застройщик Element договаривается с группой ПИК о приобретении бизнес-парка River City на Ленинградском шоссе в Москве, рассказали «Ъ» три источника. Объект занимает 3,2 га земли, где согласовано строительство жилого комплекса на 75,2 тыс. кв. м. Сделка еще не закрыта, однако опрошенные изданием эксперты оценивают ее в 4–6 млрд руб. Element работает в Москве с 2023 года, когда приобрел 0,5 га в Басманном районе в центре Москвы. ПИК в последнее время распродает свой земельный банк. В конце 2025-го участок по соседству с River City был продан региональному девелоперу Unikey.

Компания «Оптика Мира» приобрела у «РТ-Капитал» (структура «Ростеха») штаб-квартиру холдинга «Швабе» на проспекте Мира в Москве по начальной цене — 1,8 млрд руб. На покупку по той же цене претендовало АО «Москва-курс» (структура властей столицы), однако победу присудили «Оптике Мира», так как она раньше подала заявку. Лот включает здание площадью 16,5 тыс. кв. м и участок площадью 0,9 га. Здание построено в 1972 году, его техническое состояние оценили как удовлетворительное. Примерно 2,1 тыс. кв. м помещений сейчас непригодны для эксплуатации и требуют ремонта. В 2022 году объект выставлялся на продажу за 1,77 млрд руб., но реализовать актив тогда не получилось. Компания «Оптика Мира» принадлежит бывшему полпреду президента в СЗФО, члену совета директоров БФА Банка и «Совкомфлота» Илье Клебанову.

Один из холдингов, входящих в «Ростех», арендовал 8,7 тыс. кв. м в бизнес-центре «Лефорт» на востоке Москвы, сообщили «Ъ» источники. Владелец объекта — ГК «Регион», а консультантом сделки собеседники называют IBC Real Estate. По оценке источника «Ъ», новый офис обойдется структуре «Ростеха» в 225 млн руб. в год, включая НДС и эксплуатационные расходы. Опрошенные эксперты не исключают, что переезд может быть связан с оптимизацией расходов — собственник «Лефорта» мог предложить привлекательные условия с учетом удаленности объекта от метро и длительного простоя.

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве бывшего владельца «Донстроя» Максима Блажко в связи с достижением мирового соглашения. Согласно договору господину Блажко спишут 87% от совокупного долга в 13,83 млрд руб. Предприниматель должен будет выплатить 1,75 млрд руб. шести кредиторам к августу 2028 года. Самый крупный кредитор — ПСБ, которому из общей суммы долга в 11,3 млрд руб. выплатят 1,5 млрд руб. 24 августа Арбитражный суд столицы утвердил мировое соглашение, но с ним тогда не согласились некоторые кредиторы, включая Агентство по страхованию вкладов.

Число дел о банкротстве в отношении российских девелоперов за восемь месяцев 2026 года выросло на 41% год к году, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус». За это время было заведено свыше 1,4 тыс. дел о банкротстве стройкомпаний России. В то же время число застройщиков, проходящих процедуру банкротства, увеличилось только на 1,2% — до 8 тыс. компаний (3% от всего строительного рынка). Как уточняют аналитики, в отношении 882 компаний введено наблюдение, в отношении восьми — внешнее управление, а производство по делу о банкротстве возбудили против 749 девелоперов.