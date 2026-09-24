Структура «Ростеха» может арендовать площади в «Лефорте»

Входящая в «Ростех» компания «Технодинамика» арендовала 8,7 тыс. кв. м в бизнес-центре «Лефорт» на востоке Москвы, рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости. В «Ростехе», «Технодинамике» и ГК «Регион» (владелец объекта) не ответили на запрос “Ъ”. В IBC Real Estate, которую называют консультантом сделки, отказались от комментариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Технодинамика» — холдинг, объединяющий научно-производственные предприятия в области авиационных систем, гидравлики, электротехники и машиностроения. Включает более 25 предприятий, где работают более 30 тыс. сотрудников. Выручка компании не раскрывается.

По оценке источника “Ъ” на рынке коммерческой недвижимости, новый офис обойдется «Технодинамике» в 225 млн руб. в год, включая НДС и эксплуатационные расходы. Директор в офисном департаменте Remain Олеся Малахова не исключает, что переезд может быть связан с оптимизацией расходов: собственник «Лефорта» мог предложить привлекательные условия с учетом удаленности объекта от метро и длительного простоя.

По ее словам, сейчас офис «Технодинамики» расположен на Большой Татарской улице в центре Москвы, где ранее была штаб-квартира Siemens. Также компания строит себе новое здания в районе Белорусского вокзала, резюмирует госпожа Малахова.

Дарья Андрианова