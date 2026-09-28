Исполняющей обязанности президента Сербии стала глава парламента Ана Брнабич
Александр Вучич передал обязанности президента Сербии председателю Национального собрания (парламента) страны Ане Брнабич. Она останется в должности до проведения выборов.
Исполняющая обязанности президента Сербии Ана Брнабич
Фото: Darko Vojinovic / AP
«Я буду хранить это место, пока народ не изберет нового президента»,— сказала госпожа Брнабич в ходе церемонии передачи президентских регалий (цитата по ТАСС).
Срок президентских полномочий Александра Вучича должен был истечь весной 2027 года. В начале сентября господин Вучич распустил парламент для проведения досрочных выборов. 27 сентября он объявил об отставке с поста президента Сербии. Согласно конституции Сербии, выборы должны пройти не позднее 27 декабря. Александр Вучич планирует баллотироваться на пост премьер-министра от правящей Сербской прогрессивной партии.
По сербскому закону о президенте, после отставки главы государства его обязанности переходят к председателю парламента. В данном случае Ана Брнабич назначает дату досрочных выборов, но может оставаться исполняющей обязанности президента не более трех месяцев с момента отставки.
По данным источников «Ъ», отставка Александра Вучича призвана освободить его от президентской должности для руководства кампанией правящей партии на предстоящих выборах. В случае победы партии он рассчитывал занять пост премьер-министра, чьи полномочия по сербской конституции шире президентских.
Конституция Сербии ограничивает пребывание на посту президента двумя мандатами, и в декабре 2025 года Вучич заявлял, что не будет добиваться третьего срока или менять ради этого основной закон. При этом в августе 2026 года Ана Брнабич призывала изменить конституцию, чтобы Вучич смог вернуться на пост президента после пребывания на посту премьера.