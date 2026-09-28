Исполняющей обязанности президента Сербии стала глава парламента Ана Брнабич

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По сербскому закону о президенте, после отставки главы государства его обязанности переходят к председателю парламента. В данном случае Ана Брнабич назначает дату досрочных выборов, но может оставаться исполняющей обязанности президента не более трех месяцев с момента отставки.

По данным источников «Ъ», отставка Александра Вучича призвана освободить его от президентской должности для руководства кампанией правящей партии на предстоящих выборах. В случае победы партии он рассчитывал занять пост премьер-министра, чьи полномочия по сербской конституции шире президентских.

Конституция Сербии ограничивает пребывание на посту президента двумя мандатами, и в декабре 2025 года Вучич заявлял, что не будет добиваться третьего срока или менять ради этого основной закон. При этом в августе 2026 года Ана Брнабич призывала изменить конституцию, чтобы Вучич смог вернуться на пост президента после пребывания на посту премьера.